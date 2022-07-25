Slovakya, Ukrayna'ya Sovyet dönemine ait savaş uçaklarını hibe etmeyi değerlendiriyor - Son Dakika
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Slovakya, Ukrayna'ya Sovyet dönemine ait savaş uçaklarını hibe etmeyi değerlendiriyor

25.07.2022 20:34
Slovakya, Ukrayna'ya Sovyet dönemine ait savaş uçaklarını hibe etmeyi değerlendiriyor

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, ağustosun sonunda kullanımdan kaldırılacak Sovyet dönemine ait Mig-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya bağışlamayı düşünebileceklerini söyledi.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, ağustosun sonunda kullanımdan kaldırılacak Sovyet dönemine ait Mig-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya bağışlamayı düşünebileceklerini söyledi.

İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile başkent Bratislava'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Nad, 11 Sovyet yapımı savaş uçak filosunun Ukrayna'ya hibe edilmesini değerlendireceklerini dile getirdi.

Nad, söz konusu uçakların ağustosun sonu gibi yere indirileceğini belirterek, "(Uçaklara ilişkin) Henüz bir karar verilmedi, şu an için herhangi bir görüşme yapılmadı ama bunu daha sonra tartışmaya hazırız." dedi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Sovyet yapımı Mig-29'ların yerini F-16'ların alacağını bildirmiş, söz konusu uçakların Ukrayna'ya verilmesine yönelik yaklaşıma karşı olmadığını ifade etmişti.

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Kaynak: AA

Bratislava, Slovakya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovakya, Ukrayna'ya Sovyet dönemine ait savaş uçaklarını hibe etmeyi değerlendiriyor - Son Dakika

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