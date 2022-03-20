Slovakya'ya NATO kapsamında Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor - Son Dakika
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Slovakya'ya NATO kapsamında Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor

20.03.2022 21:40
Slovakya'ya NATO kapsamında Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Almanya ve Hollanda'ya ait Patriot hava savunma sistemlerinin Slovakya'ya naklinin devam ettiğini açıkladı.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Almanya ve Hollanda'ya ait Patriot hava savunma sistemlerinin Slovakya'ya naklinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Nad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi amacıyla Almanya ve Hollanda'nın sağladığı Patriot hava savunma sistemlerinin geçici olarak Slovakya'ya gönderildiğini belirtti.

Hava savunma sisteminin Sliac kentindeki hava üssünde konuşlandırılacağını kaydeden Nad, bu kapsamda ülkede 2 bin 100 NATO askerinin görev yapacağını vurguladı.

Nad, Patriot hava savunma sisteminin ülkenin halihazırda sahip olduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminin yerini almayacağını, sadece ülkenin hava sahasının korumasını güçlendireceğini kaydetti.

S-300'lerin yaşı, teknik durumu ve yetenekleri nedeniyle değiştirilmesinin planlandığını da belirten Nad, ülkesine başka bir hava savunma sistemi verilmesi halinde halihazırda sahip olduğu S-300'leri Ukrayna'ya vermeye hazır olduğunu aktardı.

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Hollanda, Slovakya, Ukrayna, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Slovakya'ya NATO kapsamında Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor - Son Dakika


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