Slovakyalı eski Büyükelçi Dubcek'i anlatan serginin açılışı başkentte yapıldı - Son Dakika

Slovakya'nın Ankara Büyükelçiliğince 1970'te Türkiye'de görev yapan Slovak kökenli Alexander Dubcek'i anlatan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında, Dubcek'in 1970'te Türkiye'ye büyükelçi olarak gönderildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Komünist Parti, onu sürgüne zorladı ve 1970'in başında Türkiye'ye büyükelçi olarak gönderildi. Yıllar sonra 1992'de Çekoslovakya Federal Meclis Başkanı olarak resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Açıklamalarından yola çıkarak hem Türk vatandaşları hem de Türkiye temsilcilerince kendisine sunulan desteği ve anlayışı çok takdir ettiğini açıkça söyleyebiliriz. Türkiye ve Türk insanı hakkında sadece olumlu anlamda konuşmuştur."

Açılış törenine, Macaristan, Estonya, Çekya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ büyükelçilerinin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Sergi, 10 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.