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Slovan Bratislava, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Slovan Bratislava, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.
Slovan Bratislava, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.
Slovak temsilcisi teknik direktör Jan Kozak yönetiminde gerçekleştirilen idmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri yaptı.
Slovan Bratislava'nın basına kapalı bölümde yarınki karşılaşmanın taktiğini gerçekleştirdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:58
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