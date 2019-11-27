Son Dakika Haberleri: Slovan Bratislava, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
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Slovan Bratislava, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Slovan Bratislava, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.

Slovan Bratislava, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Slovan Bratislava, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.


Slovak temsilcisi teknik direktör Jan Kozak yönetiminde gerçekleştirilen idmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri yaptı.


Slovan Bratislava'nın basına kapalı bölümde yarınki karşılaşmanın taktiğini gerçekleştirdiği bildirildi.


Vodafone Park, Bratislava, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:58 
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