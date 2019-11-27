Son Dakika › Spor › Slovan Bratislava, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika Spor
Slovan Bratislava, Beşiktaş maçına hazır
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Slovakya'nın Slovan Bratislava takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:44 Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Slovakya'nın Slovan Bratislava takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Slovan Bratislava, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.
Slovak temsilcisi teknik direktör Jan Kozak yönetiminde gerçekleştirilen idmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri yaptı.
Slovan Bratislava'nın basına kapalı bölümde yarınki karşılaşmanın taktiğini gerçekleştirdiği bildirildi.
Beşiktaş'ta gündem Guilherme! İlk görüşme geçen hafta yapıldı Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yaktılar! Valencia ile Chelsea 2-2 berabere kaldı