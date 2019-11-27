Son Dakika Haberleri: Slovan Bratislava, Beşiktaş maçına hazır
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Slovan Bratislava, Beşiktaş maçına hazır

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Slovakya'nın Slovan Bratislava takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Slovan Bratislava, Beşiktaş maçına hazır, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Slovakya'nın Slovan Bratislava takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Slovan Bratislava, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.

Slovak temsilcisi teknik direktör Jan Kozak yönetiminde gerçekleştirilen idmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri yaptı.

Slovan Bratislava'nın basına kapalı bölümde yarınki karşılaşmanın taktiğini gerçekleştirdiği bildirildi.

Bratislava, Slovakya, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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