Son Dakika Haberleri: Slovan Bratislava – Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson
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Slovan Bratislava – Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson

40 dakika önce

Beşiktaş Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 4-2 mağlup oldukları Slovan Bratislava maçında yaptıkları hatalar nedeniyle rakibin kendilerini cezalandırdığını söyledi.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 4-2 mağlup oldukları Slovan Bratislava maçında yaptıkları hatalar nedeniyle rakibin kendilerini cezalandırdığını söyledi.

Hutchinson, maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha iyi bir sonuç almak için Slovakya'ya geldiklerini belirterek, ilk yarıda iyi bir oyun sergilediklerini, öne de geçtiklerini ancak ikinci yarıya biraz daha yavaş başladıklarını ifade etti.

Maçın ikinci devresinde dikkatsiz davrandıkları için hata yaptıklarını dile getiren Hutchinson, "Bu durumu değerlendiren rakip bizi cezalandırdı. Daha konsantre olmamız ve odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Slovan Bratislava – Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:11 Kaynak: AA
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