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Slovan Bratislava deplasmanda mağlup

13 saat önce

Slovakya Süper Lig takımı Slovan Bratislava, lig maçında Dunajska Streda'ya deplasmanda 5-2 mağlup oldu.

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Slovakya Süper Lig takımı Slovan Bratislava, lig maçında Dunajska Streda'ya deplasmanda 5-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile K Grubu'nda yer alan Slovan Bratislava, lig mücadelesinde Dunajska Streda ile karşılaştı.

Slovan Bratislava, 18. dakikada Andraz Sporar'ın attığı golle öne geçse de, Dunajska Streda Eric Davis'in 35. dakika, Krisztopher Vida'nın 45. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Dunajska Streda'da Eric Ramirez 52. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Golden 2 dakika sonra Slovan Bratislava Myenty Abena ile cevap verse de, 68. dakikada Andre Fabre, 75. dakikada Eric Ramirez ağları sarstı ve maç 5-2 bitti.

Bu sonuçla Slovan Bratislava 16 puanda kalarak ikinciliğini sürdürürken, Dunajska Streda puanını 13'e çıkarak üçüncülüğe yükseldi.

Bratislava, Slovakya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:52 Kaynak: AA
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