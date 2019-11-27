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Slovan Bratislava İstanbul'a geldi

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci maçında Beşiktaş, yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile mücadele edecek.

Slovan Bratislava İstanbul'a geldi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci maçında Beşiktaş, yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile mücadele edecek. Vodafone Park'ta yarın saat 20.55'te başlayacak mücadele öncesinde Slovan Bratislava takımı İstanbul'a geldi. TSİ 12: 15'te İstanbul Yeni Havalimanı'na inen Slovakya temsilcisi, daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Karşılaşma öncesinde bugün saat 18: 30'da Slovan Bratislava Teknik Direktörü Martin Sevela ve bir oyuncu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. 19: 00'da ise Slovakya temsilcisi maçın son provasını gerçekleştirecek.

Bratislava, İstanbul, Slovakya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:28 
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