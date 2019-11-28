Son Dakika Haberleri: Slovan Bratislava maçı ilk 11'leri belli oldu
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Slovan Bratislava maçı ilk 11'leri belli oldu

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci hafta maçında Beşiktaş evinde Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.

Slovan Bratislava maçı ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci hafta maçında Beşiktaş evinde Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta TSİ 20.55'te başlayacak müsabakayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Karius - Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut

SLOVAN BRATISLAVA: Greif - Bajric, Abena, Bozhikov, de Marco, Holman, de Kamps, Ibrahim, Daniel, Rharsalla, Sporar


Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:37 Kaynak: DHA
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