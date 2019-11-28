Slovan Bratislava maçından notlar

Avcı'dan 5 değişiklik

İdeale yakın kadro ile sahada

Avrupa 'da puan istiyor

Burak, Atiba ve Ruiz kadroda yok

Taraftarın ilgisi az

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci maçında Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20: 55'te başlayan mücadelede Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çaldı. Jorgji'nin yardımcılıklarını ise Ridiger Cokaj ve Rejdi Avdo üstlendi.

Kaleyi Karius'a emanet eden Avcı, savuna hattını Necip, Vida, Roco ve Rebocho'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Elneny ve Oğuzhan Özyakup ikilisini görevlendiren Avcı; hücum hattında ise Boyd, Diaby ve Caner'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Umut Nayir oldu.

Siyah-beyazlıların Slovan Bratislava karşısında 11'i şöyle:

"Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Oğuzhan, Elneny, Boyd, Diaby, Caner, Umut."

AVCI'DAN İDEALE YAKIN KADRO

Avrupa maçlarında sakatlıkların da etkisiyle genel olarak rotasyonlu kadro ile çıkan Abdullah Avcı, Bratislava karşısında ideale yakın bir kadroyu sahaya sürdü. Avcı, ligde de genel olarak forma şansı verdiği Karius, Vida, Rebocho, Elneny, Diaby ve Caner'i 11'de oynattı.

KARTAL, AVRUPA'DA PUAN İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçı da puansız kapatan siyah-beyazlılar, Bratislava maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Bu sezon Avrupa arenasında taraftarının önüne son kez çıkacak Kara kartal, puan alarak taraftarlarına veda etmek istiyor.

BURAK, ATİBA VE RUİZ KADRODA YOK

Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Victor Ruiz; Bratislava maçının kadrosunda yer almadı. Tecrübeli teknik adam maç öncesinde yapılan basın toplantısında Atiba ve Burak Yılmaz'ı dinlendireceğini, Ruiz'in ise sakatlığından ötürü kadroda olmayacağını belirtmişti.

TARAFTARIN İLGİSİ AZ

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'yı konuk ettiği mücadele tribünler ise boş kaldı. Grupta 0 puanla son sırada bulunan Beşiktaş, daha önce Avrupa'ya veda etmişti. Beşiktaşlı taraftarlar da iddiasız maçta tribünleri doldurmadı. Tribünlerde büyük boşluklar gözlendi.