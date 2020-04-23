Son Dakika › Spor › Slovenler Karşıyakalı Morgan için ısrarlı - Son Dakika Spor
Slovenler Karşıyakalı Morgan için ısrarlı
6 saat önce
ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgını yüzünden ara verilen sezonun geri kalan bölümüyle ilgili verilecek kararı bekleyen Pınar Karşıyaka'da takımın yıldızlarından Jordan Morgan için Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın ısrarı sürüyor.
ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgını yüzünden ara verilen sezonun geri kalan bölümüyle ilgili verilecek kararı bekleyen Pınar Karşıyaka'da takımın yıldızlarından Jordan Morgan için Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın ısrarı sürüyor. Aynı zamanda Sloven vatandaşlığına geçip bu ülkenin milli takımında oynayan yıldız pivota geçen hafta talip olup ABD'li menajerine teklif götüren Olimpija'nın sportif direktörü Sani Becirovic, Slovenya basınına, "Morgan bizim için ilgi çekici çünkü Slovenya pasaportu var ve Ljubljana ile Sloven taraftarları tarafından iyi biliniyor" açıklamasını yaptı. Karşıyaka'da bu sezon ligde 12.4 sayı, 7.5 ribaund, 1.5 asist ortalamaları tutturup FIBA Europe Cup'ta da takımı yarı finale taşıyan isimlerin başında gelen 28 yaşındaki Morgan'ın sözleşmesi iki taraflı çıkış opsiyonlu sürüyor. Kaf-Kaf'ta şimdiden gözden çıkarılan yabancılardan Tony Crocker'ın sözleşmesi ise henüz feshedilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:59 Kaynak: DHA
Son Dakika İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir