Slovenya Başbakanı Sarec'den istifa kararı - Son Dakika
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Slovenya Başbakanı Sarec'den istifa kararı

6 saat önce

Slovenya Başbakanı Marjan Sarec istifa edeceğini açıklayarak erken genel seçim çağrısında bulundu.

Slovenya Başbakanı Sarec'den istifa kararı, System.String[]

Slovenya Başbakanı Marjan Sarec istifa edeceğini açıklayarak erken genel seçim çağrısında bulundu.


Slovenya Başbakanı Marjan Sarec "hükümetin önemli bazı yasaları çıkaracak güce sahip olmadığını" ifade ederek istifa edeceğini açıkladı. Ülkede 2018 yılında yapılan genel seçimin ardından kurulan azınlık hükümetinde başbakanlık görevini yürüten Sarec, erken seçim çağrısında bulundu. Bugün istifa mektubunu meclise sunması beklenen Sarec, erken seçimde yeniden seçilmesinin ardından görevini yerine getireceğini dile getirdi. Sarec, gerçekleştirdiği basın toplantısında "Bu koalisyon hükümeti ile halkın beklentilerini karşılayamıyoruz" ifadesini kullandı.


Slovenya'da halkın 2022 yılında sandık başına gitmesi bekleniyordu.


Slovenya'da 5 merkez sol partiden oluşan azınlık hükümeti, Eylül 2018'de kurulmuştu. - LYUBLYANA

Slovenya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
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