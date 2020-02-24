Slovenya Büyükelçisi Seligo'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Slovenya Büyükelçisi Seligo'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret - Son Dakika

Slovenya Büyükelçisi Seligo'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret

7 saat önce

Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Slovenya Büyükelçisi Seligo'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret, System.String[]

Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.


Vali Karaloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ile Slovenya ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu belirtti.


Ülkeler arasındaki sağlam ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini ifade eden Karaloğlu, "Kültür, spor, turizm ve ekonomik ilişkilerimizi ileriye taşıyabiliriz. Antalya bir turizm şehri. En önemli sektör turizm. Slovenya'dan da misafirlerimiz geliyor ama daha beklediğimiz noktada değil. Ülkeler arasındaki turizm hareketliliğinin artmasıyla her iki ülke de kazanacaktır." diye konuştu.

Büyükelçi Seligo ise Türkiye'ye 2019'da atandığını dile getirerek, Antalya'ya ilk gelişi olduğunu ve Türkiye'de bulunmaktan memnun olduğunu kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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