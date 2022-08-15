Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Antalya Diplomasi Forumu'nun "ADF120Sec" uygulamasına katıldı - Son Dakika
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Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Antalya Diplomasi Forumu'nun "ADF120Sec" uygulamasına katıldı

15.08.2022 18:46
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Antalya Diplomasi Forumu'nun "ADF120Sec" uygulamasına katıldı

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, "Ukrayna Savaşı'nın sonucu olarak Soğuk Savaş'ın ardından Avrupa'da Batı ile Doğu arasında yeni bir bölünme ortaya çıkabilir.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, "Ukrayna Savaşı'nın sonucu olarak Soğuk Savaş'ın ardından Avrupa'da Batı ile Doğu arasında yeni bir bölünme ortaya çıkabilir." dedi.

"Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" başlığıyla ikincisi 11-13 Mart'ta yapılan Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) çevrim içi etkinlikleri kapsamında düzenlenen "ADF120Sec" uygulamasına katılan Pahor, Rusya-Ukrayna savaşının olası sonucu ve Balkanlar'a etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ve 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Büyükelçilere de hitap eden Pahor, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi Avrupa'da yeni bir bölünmenin ortaya çıkması ihtimaline dikkati çekti.

Pahor, böylesi bir senaryonun Balkanlar'ı olumsuz etkileyeceğine, ön alıcı adımlar atılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bosna'dan Arnavutluk'a, Sırbistan'dan Karadağ'a kadar Balkanlar'daki tüm ülkelerin Batı Avrupa'nın parçası olmalarını ümit ediyorum. Eğer bu ülkeleri, böylesi bir bölünmenin batı tarafında görmek istiyorsak ki öyle olması gerekir, Avrupa Birliğinin (AB) ve NATO'nun üzerine düşen görev, genişleme süreçlerinin dinamiğini tam olarak şimdi hızlandırmaktır."

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Ukrayna'daki savaşla AB ve NATO'nun Balkanlar'a doğru genişlemeyi hızlandırması için yeni bir jeopolitik gerçekliğin ortaya çıktığının altını çizdi.

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Kaynak: AA

Slovenya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Antalya Diplomasi Forumu'nun 'ADF120Sec' uygulamasına katıldı - Son Dakika

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