Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verilmesini istedi - Son Dakika
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Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verilmesini istedi

29.08.2022 21:34
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verilmesini istedi

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, ülkesinin Bosna Hersek'e Avrupa Birliği (AB) adaylık statüsü verilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, ülkesinin Bosna Hersek'e Avrupa Birliği (AB) adaylık statüsü verilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Pahor, Slovenya'da 17'ncisi düzenlenen Bled Stratejik Forumu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin Bosna Hersek'e bu yıl (AB) adaylık statüsü verilmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, Bosna Hersek'te olası bir çatışmanın Avrupa'yı tehlikeye atabileceğinin altını çizdi.

Avrupa'nın 30 yıl önce olduğu gibi, demokratik Batı ve totaliter Doğu şeklinde yeni bölünmelerin eşiğinde olduğunu söyleyen Pahor, bölgede Rus etkisinin, AB'nin genişleme sürecinin uzamasına bağlı olarak büyüyebileceğini kaydetti.

Pahor, şunları kaydetti:

"Rus bölünmesi Balkanların ortasından ilerleyebilir, burada Bosna Hersek kilit öneme sahip. Bosna Hersek'in AB'ye girişini kolaylaştırmak ve AB'yi ikna etmek için her şeyi yapıyoruz. Bosna Hersek'teki siyasi gerginlik tırmanırsa, bu Avrupa için sorun oluşturur. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor, forumdaki konuğumuz, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'i bu yıl Bosna Hersek'e adaylık statüsü vermeye çağırıyorum."

Sırbistan'ın bölgede barışın korunmasında etkili olduğuna dikkati çeken Pahor, "Dostum (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar) Vucic'e, ülkesinin, Balkanlar'da çıkar bölünmeleri söz konusu olduğunda büyük bir rol ve sorumluluğa sahip olduğunu söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Slovenya, Güncel, Son Dakika

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