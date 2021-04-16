Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "Balkanlar'da sınır değişikliğine karşıyım" - Son Dakika

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "Balkanlar'da sınır değişikliğine karşıyım"

16.04.2021 15:33
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor:

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade ederek, "Balkanlar'da herhangi bir sınır değişikliğine karşıyım." dedi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade ederek, "Balkanlar'da herhangi bir sınır değişikliğine karşıyım." dedi.

Pahor, başkent Ljubljana'da düzenlediği basın toplantısında, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği iddia edilen, resmi olmayan belgeye (non-paper) ilişkin açıklamada bulundu.

Böyle bir belgenin varlığından haberdar olmadığını savunan Pahor, Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar'da genişlemesini kararlı bir şekilde desteklediğini belirtti.

Batı Balkanlar'ın AB'ye dahil olmasının önem arz eden jeopolitik bir mesele olduğunun altını çizen Pahor, "AB'nin en kısa sürede tüm Batı Balkan ülkelerini birliğe dahil etmesi ve stratejisini buna göre belirlemesi gerektiği kanaatindeyim." diye konuştu.

Pahor, AB'nin Batı Balkanlar'da daha hızlı genişlemesinin, barışçıl yollarla gerçekleştirilemeyecek tehlikeli sınır değişikliği fikrinin de etkisini azaltacağını vurgulayarak,"Balkanlar'da herhangi bir sınır değişikliğine karşıyım. Batı Balkan ülkelerinin AB'ye dahil olması durumunda ülkelerin toprak bütünlüğü ilkesi de güçlenecektir, aralarındaki meseleler çözülecek, bölgede ve Avrupa'da istikrar sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

On yılı aşkın süredir bu düşünceleri savunduğuna dikkati çeken Pahor, "Yakın zamanda Bosna Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştirdim. Bosna Hersek'in dostuyum, toprak bütünlüğünü ve Avro-Atlantik entegrasyonunu destekliyorum. Cumhurbaşkanlığım süresince Bosna Hersek'e yedi ziyaret gerçekleştirdim. Böyle bir belgeden haberim yoktu." şeklinde konuştu.

Barışın önemini açık şekilde vurgulayan nadir devlet başkanlarından biri olduğunu söyleyen Pahor, mevcut sınırların barışçıl yollarla değişmesinin mümkün olamayacağını ve bu tür değişimlere karşı olduğunu yineledi.

Belgenin içeriği yayımlandı

Slovenya medyasındaki haberlerde içeriği yayımlanan belgede, Bosna Hersek'in parçalanması, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sırbistan'a bağlanması ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesi maddelerinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

İngilizce "Batı Balkanlar-Daha ileriye" başlığıyla hazırlanan belgenin Slovenya'nın resmi tutumu olmadığı ifade edilirken eski Yugoslavya'nın karşılaştığı sorunlara bir "çözüm" olduğu ileri sürülmüştü.

Bosna Hersek'in AB üyeliğinin reddedilmesi gerektiği vurgulanan belgede, Türkiye'nin bölgedeki boşluktan faydalandığı iddia edilirken özellikle Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da son derece etkili olduğu maddesi yer almıştı.

Konuya ilişkin tartışılan bir diğer konu ise Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya martta yaptığı ziyarette Konsey üyelerine "Siz Bosna Hersek'te barışçıl bir ayrılma yaşayabilir misiniz?" sorusu olmuştu.

Pahor'un ofisinden 12 Nisan'da yapılan açıklamada, "Pahor, her zaman Bosna Hersek'in dağılması yönündeki söylemlere ve Batı Balkanlar'ın sınırlarının yeniden çizilmesine karşı uyarıda bulunur. Bu söylemlerden yola çıkarak kendisi Konsey üyelerine ilgili soruyu yöneltmiştir." ifadesine yer verilmişti.

Charles Michel, Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: 'Balkanlar'da sınır değişikliğine karşıyım' - Son Dakika


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