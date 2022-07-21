Slovenya'da çıkan orman yangınında 1000 hektarlık alan yok oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Slovenya'da çıkan orman yangınında 1000 hektarlık alan yok oldu

21.07.2022 11:13
Slovenya'da çıkan orman yangınında 1000 hektarlık alan yok oldu

Slovenya'nın Kras bölgesinde çıkan orman yangını sonucu 1000 hektarlık alanın yok olduğu bildirildi.

Slovenya'nın Kras bölgesinde çıkan orman yangını sonucu 1000 hektarlık alanın yok olduğu bildirildi.

Savunma Bakanı Marjan Sarec, yaptığı açıklamada, orman yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, 1000 itfaiye erinin katıldığı söndürme çalışmaları sonucunda yangının yerleşim yerlerine sıçramadığını belirtti.

Yangında 1000 hektarlık ormanlık alanın yok olduğuna işaret eden Sarec, yerleşim yerlerindeki vatandaşların ise tahliye edildiğini kaydetti.

Başbakan Robert Golob da yangının kontrol altına alındığını aktararak, vatandaşların yerleşim yerlerinin zarar görmediğini söyledi.

Öte yandan yangının İtalya tarafından Kras bölgesine sıçradığı ifade edilerek, söndürme çalışmalarına Hırvatistan'dan da destek geldiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürdü Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürdü 360 kilometre mesafeden gelip ayaklarının tozu ile evi yanmaktan kurtardılar 360 kilometre mesafeden gelip ayaklarının tozu ile evi yanmaktan kurtardılar
Kaynak: AA

Slovenya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya'da çıkan orman yangınında 1000 hektarlık alan yok oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:05 Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi
11:05 Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
10:33 Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
10:10 Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 11:13:44. #1.11#
SON DAKİKA: Slovenya'da çıkan orman yangınında 1000 hektarlık alan yok oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement