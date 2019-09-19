Slovenya'da düzensiz göçmen operasyonu

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya'da düzensiz göçmen taşıdıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Slovenya'nın, bir diğer AB ülkesi Hırvatistan ile sınırında bulunan Novo Mesto Polisinden yapılan açıklamada, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye soktukları gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Slovenya'nın üç farklı şehrinde yürütülen operasyonlarda 57 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin Hırvatistan üzerinden Slovenya'ya yasa dışı giriş yaptığı aktarılan açıklamada, söz konusu göçmenlerin 2016'da Batı Balkan rotasının kapatılmasının ardından Bosna Hersek ve Sırbistan'da "kalanlar" olduğu kaydedildi.

Bu arada, Bosna Hersek'in kuzeybatısında bulunan Vucjak'taki kampta kalan düzensiz göçmenler arasında çıkan kavga sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Una Sana Kantonu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kamptaki göçmenler arasında bıçaklı kavga çıktığı belirtilerek kavga sonucu Pakistan vatandaşı bir göçmenin hayatını kaybettiği, Pakistanlı oldukları tahmin edilen iki göçmenin yaralandığı ifade edildi.