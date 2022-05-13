Slovenya'da kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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Slovenya'da kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

13.05.2022 11:41
Slovenya'da kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Slovenya'nın Kocevje şehrindeki bir kimyasal madde üretim fabrikasında dün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada, ölü sayısı 6'ya çıktı.

Slovenya'nın Kocevje şehrindeki bir kimyasal madde üretim fabrikasında dün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada, ölü sayısı 6'ya çıktı.

Yetkililerce yapılan açıklamada, yangın çıkan tesise müdahale eden itfaiye erlerinin, tesis içerisinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştığı ifade edildi.

Toplam ölü sayısının 6 olduğu patlamada, 1 kişinin ağır yaralı olduğu kaydedildi.

Kocevje'deki bir kimyasal madde üretim fabrikasında dün sabah saatlerinde patlama olmuştu.

Yetkililerce yapılan açıklamada, patlama sonucu yanıkları olan 1'i ağır 20'den fazla yaralının bulunduğu ve bu kişilerin Lübliyana'daki bir hastaneye sevk edildikleri ifade edilmişti.

Kocevje Belediye Başkanı Vladimir Prebilic, N1'e yaptığı açıklamada, yetkililerin alanda çalıştığını belirterek bölgede yaşayanlara "camlarını kapatmaları ve dışarı çıkmamaları" uyarısında bulunmuştu.

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Kimyasal, Slovenya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Slovenya'da kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Slovenya'da kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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