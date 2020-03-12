Slovenya'da korona virüs nedeniyle tüm okullar kapanıyor - Son Dakika

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Slovenya'da korona virüs nedeniyle tüm okullar kapanıyor
7 saat önce
Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, korona virüsünün yayılmasını engellemek için ilkokul, ortaokul, liseler dahil tüm okullarda pazartesi gününden itibaren eğitime ara verilmesini planladığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:10 Kaynak: İHA
Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, korona virüsünün yayılmasını engellemek için ilkokul, ortaokul, liseler dahil tüm okullarda pazartesi gününden itibaren eğitime ara verilmesini planladığını söyledi.
Slovenya'da tüm okullarda pazartesi gününden itibaren eğitime ara verileceğini açıklayan Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, "Bu karar bu durumda gerekli" dedi. Eğitimin tekrar ne zaman başlayacağı konusunda ise bilgi verilmedi. Çarşamba günü 2 ilkokul kapatılırken her iki okulda da en az bir öğretmende korona virüsü tespit edildiği açıklanmıştı. Ülkede şu ana kadar 57 kişide korona virüsü vak'ası bulunduğu açıklandı. - LYUBLYANA
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