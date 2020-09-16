Slovenya'da Melania Trump'ın yakılan ahşap heykelinin yerine yenisi dikildi: 'Bizim garsonun aynısı' - Son Dakika
BBC

Slovenya'da Melania Trump'ın yakılan ahşap heykelinin yerine yenisi dikildi: 'Bizim garsonun aynısı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Slovenya kökenli eşi First Lady Melania Trump'ın memleketi Sevnica'da, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde yakılan ahşap heykelinin yerine yenisi dikildi.

Slovenya'da Melania Trump'ın yakılan ahşap heykelinin yerine yenisi dikildi: 'Bizim garsonun aynısı', System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın Slovenya kökenli eşi First Lady Melania Trump'ın memleketi Sevnica'da, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde yakılan ahşap heykelinin yerine yenisi dikildi.

Bu kez heykelin bronzdan yapıldığı açıklandı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre yeni heykel, orijinali gibi Berlin'de yaşayan Amerikalı sanatçı Brad Downey ve Melanie Trump'la aynı hastanede doğan boru döşeme ustası ve marangoz Ales Maxi Zupevc'in işbirliğiyle yapıldı.

Brad Downey, kaide olarak aynı kütüğe oturtulan heykele zarar vermenin artık daha zor olduğunu söyledi.

Downey, önceki heykelin Donald Trump'ın politikalarına tepki olarak yakıldığına inandığını belirtti.

Polis heykeli yakan kişi ya da kişilerin bulunamadığını açıklamıştı.

'Ben yakmadım'

Brad Downey, heykeli reklam için kendisinin yaktırdığı iddiaları ilgili olarak da "Heykeli ne ben yaktım. Ne de bunun için birisini tuttum" dedi.

Temmuz 2019'da dikilen eski heykelden geriye kalanlar Slovenya'nın Koper kasabasındaki bir sanat galerisinde sergileniyor.

Downey'nin çektiği bir belgeselde heykeli nasıl yaptığını anlatan Zupevc ise şunları söylemişti:

"Taşlama makinesini fişe takıp işe koyuldum. Çalıştım, hatalar yaptım. Saçını, gözlerini bitirdim. Kardeşimi çağırdım. 'Bizim garsonun aynısı' deyince 'Tamam oldu' dedim."

Melania Trump, ABD'ye göç etmeden önce garsonluk yapmıştı.

'Şirinler'e benziyor'

Zupevc'in ahşap heykeli birçoklarında naif bulunmuştu.

Heykel, sosyal medyada alay konusu olmuş, birçok kişi bunun "Melanie Trump dışında her şeye benzediğini" öne sürmüştü. Heykeli Şirinler'deki cücelere, kargalara ve Meryem Ana'ya benzetenler olmuştu.

Birçoklarına göreyse heykelde Melanie Trump'ı çağrıştıran tek şey First Lady'nin Trump'ın 2016'daki yemin töreninde giydiği cam göbeği mavisi yün paltosu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, First Lady, Slovenya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:07

Son Dakika Dünya Slovenya'da Melania Trump'ın yakılan ahşap heykelinin yerine yenisi dikildi: 'Bizim garsonun aynısı' - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu
Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi         
18:28
Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:55
Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi         
17:36
Galatasaray Fatih Terim: Muslera, Galatasaray'da futbolu bırakabilir Galatasaray Fatih Terim: Muslera, Galatasaray'da futbolu bırakabilir         
17:31
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 18:55:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Slovenya'da Melania Trump'ın yakılan ahşap heykelinin yerine yenisi dikildi: 'Bizim garsonun aynısı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei