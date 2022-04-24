Slovenya'da seçimi "Özgürlük Hareketi" önde götürüyor - Son Dakika
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Slovenya'da seçimi "Özgürlük Hareketi" önde götürüyor

24.04.2022 23:31
Slovenya'da seçimi "Özgürlük Hareketi" önde götürüyor

Slovenya'da 20 siyasi partinin katıldığı genel seçimlerde oyların yüzde 81,23'ü sayıldı.

Slovenya'da 20 siyasi partinin katıldığı genel seçimlerde oyların yüzde 81,23'ü sayıldı.

Slovenya Devlet Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Robert Golob liderliğindeki liberal "Özgürlük Hareketi"nin (PS) sayılan oyların yüzde 33,55'ini alarak en yüksek oy oranına ulaştığı bildirildi.

Golob'un en yakın rakibi Başbakan Janez Jansa liderliğindeki iktidarda bulunan Sloven Demokrat Partisi (SDS) yüzde 24,6, "Yeni Slovenya - Hristiyan Demokratlar" yüzde 7,05, "Sosyal Demokratlar" yüzde 6,64, "Solcular" yüzde 4 ve "Marjan Sarec Listesi" yüzde 3,71 oy aldı.

Seçimle, meclisin 90 yeni üyesi belli olacak. 90 üyeden 88'i Slovenlerden, 1 üye İtalyanlardan ve 1 üye Macarlardan oluşacak.

Seçim öncesi anketlerde, SDS'nin oy oranı yüzde 25,5, PS'nin oy oranı ise yüzde 26,3 olarak görünüyordu.

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Özgürlük, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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