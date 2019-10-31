Son Dakika Haberleri: Slovenya'da Türk arp sanatçılarının başarısı
Son Dakika Güncel Slovenya'da Türk arp sanatçılarının başarısı

Slovenya'da Türk arp sanatçılarının başarısı

7 saat önce

Slovenya Arp Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Arp Yarışmasında, sanatçı Şirin Pancaroğlu'nun öğrencileri Gül Uymaz, Bahar Uymaz ve Ela Talay, kendi kategorilerinde gümüş madalya kazandı.

Slovenya'da Türk arp sanatçılarının başarısı, System.String[]

Slovenya Arp Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Arp Yarışmasında, sanatçı Şirin Pancaroğlu'nun öğrencileri Gül Uymaz, Bahar Uymaz ve Ela Talay, kendi kategorilerinde gümüş madalya kazandı.

Yedi farklı kategoride, 19 ülkeden toplam 92 yarışmacının yer aldığı yarışma, Slovenya'nın Velenje kentinde Fran Korun Kozeljski Müzik Okulu'nda gerçekleşti.

Yarışmaya İzmir'den katılan genç yarışmacılar, zorunlu eserlerin yanı sıra Bora Uymaz ve Şirin Pancaroğlu'nun besteleri olan "Toy Chest" ve "Rose Garden" başlıklı parçaları da icra ederek, Türk ezgilerini dünyaya tanıttı.

26-28 Ekim'de düzenlenen yarışmada genç yeteneklere arp sanatçısı Meriç Dönük de eşlik etti.

Küçük yaştan beri arp ve müzikle iç içe olan Gül Uymaz, Bahar Uymaz ve Ela Talay, öğretmenleri Şirin Pancaroğlu ile arp eğitimlerine devam edecek.

Şirin Pancaroğlu, Slovenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CNN Türk'teki canlı yayın kazası neden oldu? Cem Seymen tek tek anlattı
Böreklerin içine altın gizledi, polise yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçı Yusuf İslam'ı kabul etti: Lokomotif maketi hediye etti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerlileşmeye gizli bir engel var, yapılan tüm engellemeleri yakından takip edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 23:48:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Slovenya'da Türk arp sanatçılarının başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]