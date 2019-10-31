Slovenya'da Türk arp sanatçılarının başarısı

Slovenya Arp Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Arp Yarışmasında, sanatçı Şirin Pancaroğlu'nun öğrencileri Gül Uymaz, Bahar Uymaz ve Ela Talay, kendi kategorilerinde gümüş madalya kazandı.

Yedi farklı kategoride, 19 ülkeden toplam 92 yarışmacının yer aldığı yarışma, Slovenya'nın Velenje kentinde Fran Korun Kozeljski Müzik Okulu'nda gerçekleşti.

Yarışmaya İzmir'den katılan genç yarışmacılar, zorunlu eserlerin yanı sıra Bora Uymaz ve Şirin Pancaroğlu'nun besteleri olan "Toy Chest" ve "Rose Garden" başlıklı parçaları da icra ederek, Türk ezgilerini dünyaya tanıttı.

26-28 Ekim'de düzenlenen yarışmada genç yeteneklere arp sanatçısı Meriç Dönük de eşlik etti.

Küçük yaştan beri arp ve müzikle iç içe olan Gül Uymaz, Bahar Uymaz ve Ela Talay, öğretmenleri Şirin Pancaroğlu ile arp eğitimlerine devam edecek.