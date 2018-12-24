Slovenya’da yatırım yapan Küçükoğlu, üretime geçiyor
58 dakika önce
Slovenya'da yatırım yapan Küçükoğlu Holding, burada Audi, Aston Martin ve Lamborgini gibi premium segmentteki araçlar için pedal grupları, menteşe ve el freni üretmeye hazırlanıyor.
Slovenya
'da yatırım yapan Küçükoğlu Holding, burada Audi
, Aston Martin
ve Lamborgini gibi premium segmentteki araçlar için pedal grupları, menteşe ve el freni üretmeye hazırlanıyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:03
Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak
Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma'dan Manidar Paylaşım: Bazen Sadece Bırakmanız Gerekir
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı