Son Dakika Haberleri: Slovenya’da yatırım yapan Küçükoğlu, üretime geçiyor

Slovenya’da yatırım yapan Küçükoğlu, üretime geçiyor

58 dakika önce

Slovenya'da yatırım yapan Küçükoğlu Holding, burada Audi, Aston Martin ve Lamborgini gibi premium segmentteki araçlar için pedal grupları, menteşe ve el freni üretmeye hazırlanıyor.

Slovenya’da yatırım yapan Küçükoğlu, üretime geçiyor, System.String[]
Slovenya'da yatırım yapan Küçükoğlu Holding, burada Audi, Aston Martin ve Lamborgini gibi premium segmentteki araçlar için pedal grupları, menteşe ve el freni üretmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:03 

Audi, Slovenya, Ekonomi
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