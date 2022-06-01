Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob - Son Dakika
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Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob

01.06.2022 23:44
Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob

Slovenya parlamentosu, Robert Golob başbakanlığında kurulan "merkez sol hükümeti" onayladı.

Slovenya parlamentosu, Robert Golob başbakanlığında kurulan "merkez sol hükümeti" onayladı.

Parlamento bugünkü oturumda, ülkenin yeni hükümetindeki bakanları ve başbakanı belirledi.

Çoğunluğun oyuyla merkez soldan Golob, ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Uzun saatler süren oturumda, 28 vekilin aleyhte, 53 vekilin ise lehinde oy kullandığı 18 bakandan oluşan hükümet resmen belirlendi.

Slovenya'da 24 Nisan seçimleri

Slovenya'da 24 Nisan'da düzenlenen genel seçimin galibi Robert Golob, üç dönem başbakan olan Janez Jansa'ya karşı kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekmişti.

Özgürlük Hareketi ile bu yıl siyasete atılan 55 yaşındaki elektrik mühendisi Golob, amacının merkez liberal ve soldan oluşan istikrarlı bir hükümet kurmak olduğunu belirtmişti.

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Kaynak: AA

Parlamento, Slovenya, Hükümet, Nisan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob - Son Dakika


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SON DAKİKA: Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob - Son Dakika
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