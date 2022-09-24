Fotoğraf: Ljubljana Hayvanat Bahçesi'nde Kırmızı Panda Nüfusu Artıyor - Son Dakika
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Fotoğraf: Ljubljana Hayvanat Bahçesi'nde Kırmızı Panda Nüfusu Artıyor

24.09.2022 15:03
Fotoğraf: Ljubljana Hayvanat Bahçesi'nde Kırmızı Panda Nüfusu Artıyor

Slovenya'daki Ljubljana Hayvanat Bahçesi'nde Bambu adlı kırmızı panda yavrusunun annesi görülüyor, 23 Eylül 2022.Haziran ayında doğan Bambu, bu hayvanat bahçesinde doğan ilk kırmızı panda oldu.

Slovenya'daki Ljubljana Hayvanat Bahçesi'nde Bambu adlı kırmızı panda yavrusunun annesi görülüyor, 23 Eylül 2022.

Haziran ayında doğan Bambu, bu hayvanat bahçesinde doğan ilk kırmızı panda oldu.

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Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Ljubljana, Slovenya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotoğraf: Ljubljana Hayvanat Bahçesi'nde Kırmızı Panda Nüfusu Artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fotoğraf: Ljubljana Hayvanat Bahçesi'nde Kırmızı Panda Nüfusu Artıyor - Son Dakika
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