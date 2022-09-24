Slovenya'daki Ljubljana Hayvanat Bahçesi'nde Bambu adlı kırmızı panda yavrusunun annesi görülüyor, 23 Eylül 2022.
Haziran ayında doğan Bambu, bu hayvanat bahçesinde doğan ilk kırmızı panda oldu.
Kaynak: Xinhua
Hayvanat Bahçesi, Ljubljana, Slovenya, Eylül, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Fotoğraf: Ljubljana Hayvanat Bahçesi'nde Kırmızı Panda Nüfusu Artıyor - Son Dakika
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