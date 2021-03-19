Slovenya devlet erkanı AstraZeneca aşısı yaptırdı - Son Dakika

Slovenya'da Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Başbakan Janez Jansa, Meclis Başkanı İgor Zorcic ve Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca'ya, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle kullanımı bir süre askıya alınan AstraZeneca aşısı, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) "güvenli ve etkili" olduğuna ilişkin açıklaması üzerine ülkede bugünden itibaren yeniden uygulanmaya başlandı.

Slovenya devlet erkanının aşı yaptırdığı Ljubljana Sağlık Merkezi'nde, AstraZeneca'nın aşısına rağbet gösteren kalabalık dikkati çekti.

Aşı uygulamasının Aralık 2020'de başladığı Slovenya'da, salgının başlangıcından bu yana 204 bin 482 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 3 bin 961 kişi hayatını kaybetti. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 190 bin 206 olarak kayda geçti.