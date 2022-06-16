Slovenya, Hırvatistan sınırındaki tel örgüleri kaldırıyor - Son Dakika
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Slovenya, Hırvatistan sınırındaki tel örgüleri kaldırıyor

16.06.2022 12:45
Slovenya, Hırvatistan sınırındaki tel örgüleri kaldırıyor

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Hırvatistan sınırındaki tel örgülerin kaldırılacağını duyurdu.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Hırvatistan sınırındaki tel örgülerin kaldırılacağını duyurdu.

Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların Slovenya'ya girişini kontrol edebilmek için 2015'te Hırvatistan sınırına çekilen tel örgünün "insani" olmadığını söyleyen Golob, tel örgünün kaldırılmasının seçim vaatlerinden birisi olduğunu anımsattı.

Golob, polisin tel örgünün kaldırılmasına ilişkin bir plan hazırladığına işaret ederek, tel örgüye rağmen yasa dışı geçişlerin yılın ilk yarısında artış gösterdiğini vurguladı.

Sığınmacıların geçiş için tehlikeli yollara başvurduklarını belirten Golob, sığınmacı merkezlerindeki durumun iyi olmadığını ve iyileştirme çalışmalarının başladığını kaydetti.

Slovenya'da 24 Nisan'da düzenlenen genel seçimin galibi Golob, üç dönem başbakan olan ve tel örgünün çekilmesi kararını alan Janez Jansa'ya karşı kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekmişti.

YORUMLAR
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Bakan Çavuşoğlu, Balkan ülkelerine ziyarette bulunacak Bakan Çavuşoğlu, Balkan ülkelerine ziyarette bulunacak Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Kuzey Makedonya'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Kuzey Makedonya'da
Kaynak: AA

Batı Avrupa, Hırvatistan, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya, Hırvatistan sınırındaki tel örgüleri kaldırıyor - Son Dakika

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