Slovenya, Hırvatistan sınırındaki tel örgüleri kaldırıyor

Slovenya'da 24 Nisan'da düzenlenen genel seçimin galibi Golob, üç dönem başbakan olan ve tel örgünün çekilmesi kararını alan Janez Jansa'ya karşı kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekmişti.

Golob, polisin tel örgünün kaldırılmasına ilişkin bir plan hazırladığına işaret ederek, tel örgüye rağmen yasa dışı geçişlerin yılın ilk yarısında artış gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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