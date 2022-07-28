Slovenya, AB Dayanışma Fonu'ndan yardım isteyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Slovenya, AB Dayanışma Fonu'ndan yardım isteyecek

28.07.2022 23:35
Slovenya, AB Dayanışma Fonu'ndan yardım isteyecek

Slovenya hükümetinin, ülkenin Kras bölgesinde çıkan büyük orman yangınının yol açtığı zararın onarımı için Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Fonu'ndan özel fon isteyeceği bildirildi.

Slovenya hükümetinin, ülkenin Kras bölgesinde çıkan büyük orman yangınının yol açtığı zararın onarımı için Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Fonu'ndan özel fon isteyeceği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Damir Crncec, ülkesinin, Kras'taki büyük yangının yol açtığı zararı telafi etmek için, büyük doğal afetlerden etkilenen AB üyelerine yardım etmek amaçlı kullanılan AB Dayanışma Fonu'na fon başvurusunda bulunma niyetinde olduğunu duyurdu.

Slovenya'nın Kras bölgesinde geçen hafta çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmüştü. Yangında büyük bölümü ormanlık olan 3 bin 500 hektarlık alan zarar görmüştü.

YORUMLAR
500
İtalya-Slovenya sınırındaki orman yangını 25 aileyi yerinden etti İtalya-Slovenya sınırındaki orman yangını 25 aileyi yerinden etti Macaristan'dan AB'ye, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin strateji eleştirisi Macaristan'dan AB'ye, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin strateji eleştirisi
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya, AB Dayanışma Fonu'ndan yardım isteyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'ten ilk sözler: Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum
23:01 Hong Kong'da korkutan kaza! Sahneye düşen dev ekran dansçıları yaraladı
22:49 Konyaspor, Bate Borisov'u 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna çıktı!
22:07 Müzisyen İlhan İrem, 67 yaşında yaşamını yitirdi!
21:45 Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu biletini cebine koydu!
21:35 TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişiklik yapıldığını açıkladı!
20:59 Bursa'da 10 metrelik köprüden aşağı uçan tır park halindeki araçların üzerine çakıldı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
20:57 Eski Beşiktaşlı Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile anlaştı!
20:23 Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı
20:21 İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 23:35:34. #1.13#
SON DAKİKA: Slovenya, AB Dayanışma Fonu'ndan yardım isteyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement