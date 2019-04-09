Son Dakika Haberleri: Slovenya ile Hırvatistan Arasında "Casus" Krizi

Slovenya ile Hırvatistan Arasında "Casus" Krizi

51 dakika önce

Hırvatistan Güvenlik ve İstihbarat Ajansının (SOA) Slovenya'da casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddiası iki ülke arasında gerginliğe neden oldu.

Slovenya ile Hırvatistan Arasında
Hırvatistan Güvenlik ve İstihbarat Ajansının (SOA) Slovenya'da casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddiası iki ülke arasında gerginliğe neden oldu.

Sloven medyasınca ortaya atılan iddianın ardından Başbakan Marjan Sarec, Milli Güvenlik Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Slovenya'nın resmi haber ajansı STA'nın haberine göre, olağanüstü toplantıda eski Sloven hakim ve bir yargı çalışanının SOA tarafından izinsiz dinlendiği iddiaları ele alındı.

Toplantının ardından Hırvatistan'ın Ljubljana Büyükelçisi Boris Grgic Dışişleri Bakanlığına çağrılırken, Slovenya'nın Zagreb Büyükelçisi Smiljana Knez de istişare için ülkeye geldi.

STA'nın haberinde, Başbakan Sarec'in SOA tarafından dinlendikleri iddia edilen Sloven yetkililerin ses kayıtlarının Hırvat televizyonunda yayınlanmasından endişe duyduğu ifade edildi.

Öte yandan, Sloven hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da söz konusu ciddi iddiaların ciddi sorumluluklar gerektirdiği belirtilirken, medyada yer alan haberlerin demokrasinin temellerine aykırı olduğu kaydedildi.

Bu arada, SOA hakkında kısa bir süre önce Bosna Hersek'te de izinsiz faaliyetler yaptığı iddia edilmiş, bu iddialar hakkında Bosna Hersek'te soruşturma başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:05 Kaynak: AA

Hırvatistan, Slovenya, Güncel
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