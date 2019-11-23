Slovenya ile sporda dev işbirliği

Bakan Kasapoğlu, Slovenya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Bu toplantılar sayesinde spor alanında işbirliğimizi ilerleme fırsatını yakalamış bulunuyoruz. İmzaladığımız anlaşma çerçevesinde spor alanında tecrübe paylaşımı, federasyonlar arasındaki işbirliği, karşılıklı spor tesislerinin kullanılması konuları var" dedi. Slovenya'nın başarılı olduğu kayak branşında iki ülke federasyonları arasında var olan işbirliğini daha da ileriye taşımak istediklerini kaydeden Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Ziyaretimiz çerçevesinde Slovenya'nın kayak branşında en iyiler arasında olmasının önemli nedenlerinden biri olan tesis altyapısını yerinde göreceğiz. Bizler de ülkemizde spor alanında tesisleşmeye çok önem veriyoruz. Sporu ülkemizin her noktasına yayma vizyonu çerçevesinde, 37 adet yeni stadyum, bunun yanı sıra yüzme havuzlarından tenis kortlarına kadar birçok spor tesisi inşa ettik" diye konuştu.