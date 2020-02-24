Slovenya ile turizm ve kültürel işbirliği güçlendirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Slovenya ile turizm ve kültürel işbirliği güçlendirilecek - Son Dakika

Slovenya ile turizm ve kültürel işbirliği güçlendirilecek

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'yu makamında ağırladı.

Slovenya ile turizm ve kültürel işbirliği güçlendirilecek, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'yu makamında ağırladı. Ziyarette, Slovenya ve Antalya arasında turistik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda işbirliği kararı alındı.


Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo ve Slovenya'nın Antalya Fahri Konsolosu Sedat Peker Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Antalya'ya ilk kez geldiğini belirten Büyükelçi Primoz Seligo, Antalya ile Slovenya arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti. Özellikle, turizm ve kültürel anlamda ilişkilerin geliştirilmesi yönünde işbirliği yapma önerisinde bulunan Büyükelçi, fahri konsolos Sedat Peker'in de bu konuda büyük desteği olduğunu söyledi.


İşbirliğine hazırız


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, Antalya'nın yerli ve yabancı ziyaretçilerle birlikte 23 milyon insana ev sahipliği yaptığını belirtti. İki ülke arasında sosyal, kültürel ve ticari anlamda ilişkilerin gelişmesi yönünde gerekli işbirliğine hazır olduklarını belirten Başkan Böcek, "Antalya'da turizm açısından 700 bin geceleme var. Turizm, kültür, Antalya ile ilgili hangi konuda ne olursa ekibimle birlikte hazırız" dedi. Başkan Böcek, ziyaret anısına Büyükelçi Primoz Seligo'ya üzerinde Antalya'nın tarihi ve turisti simgelerinin yer aldığı bir plaket verdi. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Slovenya, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak
Soygun için girdiği poligonda, aynada kendisini gören hırsız panikle kaçtı Öğrencilerin sevgilisi 'Fındık' isimli köpekten üzücü haber! Karantinaya alındı "Sende ölüm büyüsü var" deyip 4 kişiye cinsel saldırıda bulunan sanığa ibretlik ceza!

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:47:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Slovenya ile turizm ve kültürel işbirliği güçlendirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]