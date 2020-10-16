Slovenya'nın 7 bölgesinde seyahat sınırlaması getirildi - Son Dakika

Slovenya'nın 7 bölgesinde seyahat sınırlaması getirildi

16.10.2020 11:03
Slovenya'nın 7 bölgesinde seyahat sınırlaması getirildi, System.String[]

Slovenya'da son dönemde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde ek tedbirler uygulanmaya başlandı.

Slovenya'da son dönemde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde ek tedbirler uygulanmaya başlandı.

Sloven hükümeti tarafından açıklanan ve gece yarısından itibaren yürürlüğe giren ek tedbirler kapsamında Orta Slovenya, Gorenjska, Koroska, Zasavje, Posavje, Savinjska ve Güneydoğu Slovenya bölgelerinde istisnalar dışında belediyeler arası seyahatlere sınırlandırma getirildi.

Kapalı alanlara ek olarak açık alanlarda da maske takma zorunluluğu kararı alınırken, bu ek tedbirlerin resmi yetkililerce denetleneceği ve ihlaller halinde para cezası uygulanacağı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ales Hojs, ülkede son iki gündür yeni vaka sayılarında rekor artışlar kaydedildiğini anımsatarak, ek tedbirlerin alındığı 7 bölgede her 100 bin kişinin 140'ına Kovid-19 teşhisi konulduğuna dikkati çekti.

Hojs, bu bölgelerde iş, sağlık ve gıda temini gibi durumlar dışında seyahat etmenin yasaklandığını, ayrıca 10 kişiden fazla toplanmalara da izin verilmeyeceğini ifade etti.

Ekonomi Bakanı Zdravko Pocivalsek ise "kırmızı" seviyedeki bu bölgelerde bar, restoran ve spor salonlarının da kapatıldığını açıklayarak, kuaför salonlarının içeride yalnızca bir müşteri olması şartıyla hizmet vermeye devam edebileceğini söyledi.

"Turuncu" seviyedeki bölgelerde ise bar ve restoranların 06.00-22.30 saatlerinde hizmet verebileceğini kaydeden Pocivalsek, tedbirlerin oluşturacağı olumsuz etkinin farkında olduklarını ve gerekli olması durumunda teşvik paketi hazırlayacaklarını ifade etti.

Slovenya'da önceki gün 707, dün ise 745 yeni vaka tespit edilmiş, bu rakamlar salgının başından beri en yüksek günlük artışlar olarak kaydedilmişti. 2 milyon civarında nüfusu bulunan ülkede bugüne kadar 10 bin 683 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 176 kişi de hayatını kaybetti.

Para Cezası, Güneydoğu, Slovenya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Slovenya'nın 7 bölgesinde seyahat sınırlaması getirildi - Son Dakika

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