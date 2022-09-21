Slovenya'da bir trende 103 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Slovenya'da bir trende 103 göçmen yakalandı

21.09.2022 16:42
Slovenya'da bir trende 103 göçmen yakalandı

Slovenya polisi, İtalya'ya giden bir trende 103 göçmen yakalandığını açıkladı.

Slovenya polisi, İtalya'ya giden bir trende 103 göçmen yakalandığını açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, Slovenya'daki 2 sığınmacı merkezini terk eden 100'den fazla göçmenin İtalya'ya giden bir trene saklandığı ifade edilerek trenin hareketinden önce göçmenlerin yakalandığı belirtildi.

Göçmenlerin Afganistan, Hindistan, Nepal ve Burundi'den olduğu kaydedilen açıklamada, göçmenlerin ülkelerindeki olumsuz hayat şartlarını bırakıp daha iyi bir gelecek umuduyla yıllardır yolda oldukları aktarıldı.

Bu arada, Slovenya, 2015'teki göçmen akınını durdurmak için Hırvatistan sınırına ördüğü tel örgüyü kaldırma kararı almıştı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında hatırlattığı göçmen faciasında organizatör şüphelilerinin kişi başı 1500 euro aldığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında hatırlattığı göçmen faciasında organizatör şüphelilerinin kişi başı 1500 euro aldığı ortaya çıktı Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Slovenya, İtalya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya'da bir trende 103 göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
14:59 Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 16:54:14. #1.12#
SON DAKİKA: Slovenya'da bir trende 103 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement