Slovenya ve Danimarka'da koronavirüsten ilk ölümler - Son Dakika
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Slovenya ve Danimarka'da koronavirüsten ilk ölümler

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa ülkeleri Slovenya ve Danimarka'da ilk ölüm vakaları gerçekleşti.

Slovenya ve Danimarka'da koronavirüsten ilk ölümler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa ülkeleri Slovenya ve Danimarka'da ilk ölüm vakaları gerçekleşti.

Slovenya devlet televizyonunun aktardığına göre, başkent Ljubljana'daki üniversite hastanesinde tedavi gören bir erkek hasta, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Slovenya'daki vaka sayısı bugün 40 artarak 181'e çıkmıştı.

Koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 827'ye ulaştığı Danimarka'da da 81 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Bu, Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm oldu.

Öte yandan, koronavirüs vakalarının 950'ye çıktığı Norveç'te Başbakan Erna Solberg, salgın nedeniyle 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ülkenin hava ve kara sınırlarının kapatılacağını açıkladı.

Sırbistan'daki vaka sayısı 46'ya yükselirken, hükümet Fransa, Almanya, Slovenya, Avusturya, İspanya, Yunanistan ve İsviçre'den yabancı uyrukluların ülkeye girişini yasakladı.

Sırbistan daha önce de Çin ve Güney Kore'nin virüsten etkilenen bazı bölgeleri ile İtalya, İran ve Romanya'dan gelen yabancıların ülkeye girişlerini yasaklamıştı.

Bu arada, koronavirüs vakaları Macaristan'da 30'a, Kuzey Makedonya'da 19'a, Kosova'da ise 5'e çıktı.

Koronavirüs, Danimarka, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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