Slovenyalı turist otel odasında ölü bulundu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Slovenyalı turist, otel odasında ölü bulundu.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:52 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde tatil yapan Slovenyalı turist
, otel odasında ölü bulundu.
İncekum Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Slovenya uyruklu Jozef Cuhar (78), temizlik için odaya giren çalışanlar tarafından hareketsiz halde bulundu.
112 Acil Sağlık ekibi, Cuhar'ın öldüğünü belirledi.
Turistin cenazesi, Alanya Cumhuriyet Savcısı
'nın incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp
Kurumuna götürüldü.
Ataşehir'de su baskınında can pazarı Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı AK Parti Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı davet etmedi