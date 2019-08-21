Son Dakika Haberleri: Slovenyalı turist otel odasında ölü bulundu
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Slovenyalı turist otel odasında ölü bulundu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Slovenyalı turist, otel odasında ölü bulundu.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Slovenyalı turist, otel odasında ölü bulundu.
İncekum Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Slovenya uyruklu Jozef Cuhar (78), temizlik için odaya giren çalışanlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

112 Acil Sağlık ekibi, Cuhar'ın öldüğünü belirledi.
Turistin cenazesi, Alanya Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:52 Kaynak: AA
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