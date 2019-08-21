Slovenyalı turist oteldeki odasında ölü bulundu
1 saat önce
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Slovenyalı Jozef Cuhar (78), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:51 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde tatil yapan Slovenyalı Jozef Cuhar (78), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Alanya'nın İncekum Mahallesi turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Jozef Cuhar'ın 2 gündür odasından çıkmaması üzerine içeri giren temizlik görevlisi, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Temizlik görevlisinin durumu haber verdiği otel yönetimi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede Jozef Cuhar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Cuhar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
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