"Saraybosna Safarisi" belgeseli Bosna Hersek'teki "insan avını" beyaz perdeye aktardı - Son Dakika
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"Saraybosna Safarisi" belgeseli Bosna Hersek'teki "insan avını" beyaz perdeye aktardı

10.09.2022 23:32
"Saraybosna Safarisi" belgeseli Bosna Hersek'teki "insan avını" beyaz perdeye aktardı

Slovenyalı yönetmen Miran Zupanic'in, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta bazı zenginlerin başkent Saraybosna'da "insan avına" çıkmak için Sırp askerlerine para verdiği gerçeğini anlatan "Saraybosna Safarisi" isimli belgeseli bu akşam perdeye yansıtıldı.

Slovenyalı yönetmen Miran Zupanic'in, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta bazı zenginlerin başkent Saraybosna'da "insan avına" çıkmak için Sırp askerlerine para verdiği gerçeğini anlatan "Saraybosna Safarisi" isimli belgeseli bu akşam perdeye yansıtıldı.

"Saraybosna Safarisi" belgeseli, Bosna Hersek'te bu yıl 5'incisi dün başlayan ve 13 Eylül'e kadar devam edecek, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC) gösterildi.

Bosna Hersek'teki savaş zamanında başkent Saraybosna etrafındaki Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mevzilerini ziyaret ederek "insan avına" çıkan zenginleri konu alan belgesel izleyicilerin beğenisi kazandı.

"Smart Doc" kategorisinde akıllı telefonlarla çekilen belgeseller gösterildi

Bu yıl ki AJB DOC kapsamında, "Smart DOC" kategorisindeki akıllı telefonlarla çekilen belgeseller de izleyicinin beğenisine sunuldu.

Geçen yılki festivalin eğitim programında en iyi proje seçilen Elma İkovic'in, "Biz de suçluyuz" filmi beyaz perdeye yansıtıldı. İkovic, filmin isminin vermek istediği mesajı taşıdığını söyledi.

Ammina Basovic'in akıllı telefonla çektiği, tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve mart ayında vefat eden Bosnalı Esad ve hayatını ona bakmaya adayan eşi Mahira'nın hikayesinin anlatıldığı "Amaçlı hayat" filmi de seyircinin beğenisine sunuldu.

Basovic, "Bu çiftin samimi duygularını, sevgisini ve inancını aktarmak benim için önemliydi." diye konuştu.

Aida Gavric ise Bosna Hersek'teki üç kurucu halka (Boşnak, Hırvat ve Sırp) ait olmayan insanların hayatını anlattığı "Renksizler" filmiyle seyirciyle buluştu.

Saraybosna Kuşatması

Sırp askerlerinin 5 Nisan 1992 tarihinde başlattığı kuşatma, savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'nın imzalandığı 14 Aralık 1995'e kadar sürdü.

Modern savaş tarihinin en uzun kuşatması kabul edilen Saraybosna kuşatması sırasında şehre yaklaşık 500 bin bomba düşmüş, 11 bin 541 kişi hayatını kaybetmiş, binaların yüzde 80'den fazlası zarar görmüş, altyapı tamamen harap edilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Saraybosna Safarisi' belgeseli Bosna Hersek'teki 'insan avını' beyaz perdeye aktardı - Son Dakika

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