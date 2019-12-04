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Slow Cooker Kullanmanın Püf Noktaları

6 saat önce

Sadece lezzetli yemekler yapmakla kalmayıp aynı zamanda yiyeceklerin vitamin ve minerallerini de koruyan harika bir cihazdır.

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Sadece lezzetli yemekler yapmakla kalmayıp aynı zamanda yiyeceklerin vitamin ve minerallerini de koruyan harika bir cihazdır. Slow Cooker ile et, balık, tavuk, bakliyat ya da et suyu, balık suyu gibi birçok tarifi vitamin ve mineralleri koruyarak yapabilirsiniz. Slow Cooker'dan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için püf noktalarını sıraladık.


HACMİNE DİKKAT EDİN


Arçelik Gurme Slow Cooker Buharlı Pişirici'nin üçte ikisinden daha fazla doldurmamak gerekir. Aşırı doldurma, tencerenin hedef sıcaklığına ulaşmasını zorlaştırabilir. Bu da sıcaklık çok uzun süre çok düşük ısıda kaldığı takdirde gıda güvenliği açısından tehlikeli olabilir.


BAZI SEBZELERİ EN SON EKLEYİN


Arçelik Gurme Slow Cooker Buharlı Pişirici; sert kök sebzeleri yumuşatmak ve pişirmek için harikadır. Ancak kabak, kuşkonmaz, bezelye gibi narin sebzeler için bu durum geçerli değildir. Bu sebzeleri pişirme süresinin sonuna doğru tencereye eklemelisiniz.


ÇOK FAZLA SIVI KOYMAYIN


Arçelik Gurme Slow Cooker Buharlı Pişirici nemini koruma konusunda mükemmeldir, bu nedenle çok fazla miktarda suyla doldurmak yemeğinizi tatsız yapabilir, kıvamını bozabilir. Eğer yemeğiniz kuru görünüyorsa zaten pişirme süresi boyunca her zaman ekleme yapabilirsiniz.


SICAK BEKLETME AYARI


Arçelik Gurme Slow Cooker Buharlı Pişirici'nin en güzel fonksiyonlarından birisi de sıcak tutma özelliği. Yemeğinizi pişirdiniz ve misafirler gelene kadar sıcak bir şekilde bekletmeniz lazım. Sıcak bekletme ayarı ile ısı kaybı olmadan sıcak bir şekilde yemeğinizi bekletebiliyorsunuz. ya da sevdiklerinizle uzun sofra keyfi yapmayı seviyorsanız bu özellik tam size göre! Yemekler soğudu endişesi olmadan istediğiniz kadar keyif yapabilirsiniz.


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Arçelik A.Ş., Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:50 
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