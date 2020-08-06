SMA'dan 2 çocuklarını kaybettiler, 3'üncü çocukları için yardım istiyorlar - Son Dakika

MARDİN'in Midyat ilçesinde yaşayan ve Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığı nedeniyle 2 çocuklarını kaybeden Yıldız çifti, 1,5 yaşındaki bebekleri Hüseyin'in de SMA'ya yakalandığını öğrendi. Aynı hastalıktan 3'üncü kez çocuklarını kaybetmek istemeyen aile, oğulları Hüseyin'in tedavi edilmesini istiyor. Anne Yıldız, hareketsiz yatan oğlunun tek bir hareketini bile görebilmek için başında nöbet tutuyor.

Midyat ilçesi Acırlı köyünde yaşayan 6 çocuklu Baki ve Fatima Yıldız çifti, 2005 yılında 7 aylık kızları Büşra'yı, 2010 yılında da 2 yaşındaki oğulları İbrahim'i SMA hastalığı nedeniyle kaybetti. Ölen 2 çocuklarının acısı daha dinmemişken, çiftin 1,5 yaşındaki oğulları Hüseyin'e de 7 ay önce SMA teşhisi konuldu. Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde boğazı delinen ve makineye bağlı olarak yaşayan SMA hastası Hüseyin için ailesi, evlerinin bir odasını özel bakım odasına dönüştürdü. Bebeğin bakımını yapan anne Yıldız, hareketsiz yatan oğlu Hüseyin'in bir tek gülüşünü, elinin bir hareketini ve ağlayışını bile görebilmek için başında nöbet tutuyor.

'BOĞAZINDAKİ HORTUMU DEĞİŞTİRİNCE ÇOK ACI ÇEKİYORUM'Anne Yıldız, hayırseverlerden yardım beklediğini belirterek, "2 çocuğum da bu hastalıktan vefat etti. Sadece çocuğumun iyileşmesini istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Çocuğumu hastaneye yatırsınlar, orada tedavi etsinler. Boğazındaki hortumu değiştirince çok acı çekiyorum" dedi.'KARDEŞİMİN İYİLEŞMESİNİ İSTİYORUM'

Hüseyin'in 13 yaşındaki ablası Elif, "2 kardeşim daha vardı. Bu hastalık nedeniyle onları kaybettik. Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan yardım istiyoruz. Onu bir hastaneye yatırmalarını istiyoruz. Bu koronavirüs yüzünden onu hastaneye götüremiyoruz. Kardeşimin iyileşmesini ve onunla oynamak istiyorum. Onu böyle görünce üzülüyorum. Annem boğazını çekince duygulanıyoruz. Babam işten gelince o da çok üzülüyor. Kardeşimin iyileşmesini istiyorum" diye konuştu.