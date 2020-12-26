SMA hastaları için kullanılan ilacın listeye eklenmesi umutlandırdı - Son Dakika

SMA hastaları için kullanılan ilacın listeye eklenmesi umutlandırdı

26.12.2020 16:00
SMA hastaları için kullanılan ilacın listeye eklenmesi umutlandırdı, System.String[]

DÜZCE'de, SMA hastası oğlu Yiğit Tezcan'ın gen tedavisinde kullanılacak olan ilacın Sağlık Bakanlığının yurt dışı ilaç listesine alınması için hukuk mücadelesini kazanan Fikri Tezcan, tedavinin ülkemizde yapılacak olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

DÜZCE'de, SMA hastası oğlu Yiğit Tezcan'ın gen tedavisinde kullanılacak olan ilacın Sağlık Bakanlığının yurt dışı ilaç listesine alınması için hukuk mücadelesini kazanan Fikri Tezcan, tedavinin ülkemizde yapılacak olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Düzce'de SMA Tip-1 (Spinal Müsküler Atrofi) hastası Yiğit Tezcan'ın tedavisinde kullanılacak ilaç, Sağlık Bakanlığının yurt dışı ilaç listesinde olmadığı için tedavinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılması gerekiyordu. Bunun üzerine baba Fikri Tezcan ilacın Türkiye'ye getirilmesi ve SMA hastası çocuklara uygulanması için hukuk mücadelesi başlattı. Mahkemenin Tezcan lehine kararı sonrası gen tedavisinde uygulanan ilaç, yurt dışı ilaç listesine eklendi.

Karardan memnun olduklarını ifade eden Fikri Tezcan, "İlacın listeye alınmış olması biz SMA hastası ailelerini çok mutlu etti. Sağlık Bakanımızın oluruyla verilen kararı görmekten çok mutlu olduk. Bu arada hukukun üstünlüğünü görmek de bizleri ayrıca mutlu etti." dedi.Çocukların tedavi için artık ABD'ye gitmeyeceğini ifade eden Fikri Tezcan, "Artık bu saatten sonra yurt dışına gitmemize gerek kalmadı. Kıtalar arası seyahatlerde zaten bizim bebeklerimiz zar zor nefes alıyorlar çok güçlük çekeceklerdi. Yol masrafları, yurt dışı hastane masrafları ve yaşam maliyetleri bizim ülkemizin çok üzerinde. Onun için ülkemizde yapılacak olmasından mutluyum." diye konuştu.Fikri Tezcan ilacın SGK kapsamına alınması durumunda kampanyalara ihtiyaç kalmayacağını söyleyerek, "Bizim hekimlerimiz çok daha başarılılar. Bizim hastanelerimiz çok daha kaliteliler. Bizim ülkemizde olmasının imkanlarından faydalanacağız. Ailelerin bir araya gelerek toplu fiyat alması maliyetleri çok daha aşağı düşürecektir. Bununla birlikte inşallah SGK kapsamına da alınırsa kampanyalara gerek kalmayacaktır. Bundan sonra ilk hedefimiz teklifin bir an önce firmadan gelmesi ve evladımın ilaca kavuşması." dedi.

SMA hastaları için kullanılan ilacın listeye eklenmesi umutlandırdı
SMA hastaları için kullanılan ilacın listeye eklenmesi umutlandırdı
SMA hastaları için kullanılan ilacın listeye eklenmesi umutlandırdı

Amerika Birleşik Devletleri, spinal müsküler atrofi, Düzce, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SMA hastaları için kullanılan ilacın listeye eklenmesi umutlandırdı - Son Dakika


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