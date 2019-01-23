Son Dakika Haberleri: Sma Hastalığından Ölen Arda Tahsin, Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

Sma Hastalığından Ölen Arda Tahsin, Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

1 saat önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandığı Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastalığından yaşamını yitiren Arda Tahsin Acen (11), Eskibedir köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sma Hastalığından Ölen Arda Tahsin, Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandığı Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastalığından yaşamını yitiren Arda Tahsin Acen (11), Eskibedir köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Metin Acen, "İlacı temin edebilseydik oğlum ölmeyecekti. Şu an halen bir haber yok. Zaten artık haber gelse de kıymeti yok" dedi.

Lüleburgaz'da oturan Metin ve Mezide Acen çiftinin 3 çocuğundan Arda Tahsin Acen'e 3 yaşındayken omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme veya nefes alma kabiliyetini ortadan kaldıran SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Küçük Arda Tahsin'e geçen 31 Aralık'ta hastalığının ilerlemesi sonucu Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arda Tahsin, kurtarılamadı.

Arda Tahsin Acen'in cenazesi, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskibedir köyüne getirildi. Köyde, Arda Tahsin için cenaze namazı kılındı. Gözyaşlarına boğulan baba Metin Acen taziyeleri kabul ederken, şunları söyledi:

"Oğlum evde rahatsızlandı, biz de yüksek ateş ve solunum sıkıntısı ile alıp Lüleburgaz'da özel bir hastaneye götürdük. Orada birtakım müdahaleler yapıldı ve daha sonra Çorlu'daki hastaneye sevk edildik. Burada doktorlar gerekli müdahalenin ardından oğlumu yoğun bakım ünitesine aldı. Aradan 22 gün geçti, oğlum vefat etti. Oğlum, kullanması gereken ilacı temin edemediğimiz için hayatını kaybetti. İlacı temin edebilseydik oğlum ölmeyecekti. 20 Aralık 2018 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi aracılığıyla oğlumun ihtiyacı olan ilaçları istedik, talep ettik. Şu an halen bir haber yok. Zaten artık haber gelse de kıymeti yok."

Arda Tahsin Acen'in cenazesi, Eskibedir köyündeki camide öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı. - Kırklareli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:02 Kaynak: DHA

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel
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