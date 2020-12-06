SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali, tedavi olmak üzere ABD'ye gitti - Son Dakika

SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali, tedavi olmak üzere ABD'ye gitti

06.12.2020 23:23
SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali, tedavi olmak üzere ABD'ye gitti, System.String[]

Ordu'da yaşayan avukat İbrahim Kubilay ve Ezgi Bayraktar çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 1,5 yaşındaki oğulları Demir Ali, 4 ay sürecek tedavi için ABD'nin Boston şehrine hareket etti.

Ordu'da yaşayan avukat İbrahim Kubilay ve Ezgi Bayraktar çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 1,5 yaşındaki oğulları Demir Ali, 4 ay sürecek tedavi için ABD'nin Boston şehrine hareket etti.

THY'nin ulaşım sponsoru olduğu SMA hastası Demir Ali ve ailesi ilk olarak Ordu'dan İstanbul'a geldi. Uçuş sırasında Türk Hava Yolları uçağının kaptan pilotu da minik Demir Ali için, "Bugün aramızda çok özel bir yolcumuz var. Demir Ali'ye ekibim, şahsım ve Türk Hava Yolları adına önündeki bu meşakkatli süreçte SMA hastalığı tedavisinde başarılar diliyorum. Hayatındaki tüm mutlulukların kendisi ve ailesiyle birlikte olmasını diliyorum" sözleriyle yolculara özel bir anons yaptı.

"Basın mensupları ve THY bizi ailemizle birlikteymiş gibi hissettirdi"

ABD'ye uçuşu öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına değerlendirmede bulunan aile, destek veren binlerce yardımsevere teşekkür etti. ABD'deki tedavinin 4 ay süreceğini belirten Demir Ali'nin annesi Ezgi Bayraktar, "Ordu ve tüm Türkiye'den çok büyük destekler aldık. Hepsine minnettarım Demir Ali'yi iyileştirdikleri için. Türk Hava Yolları'na çok teşekkür ediyorum çünkü bizi Ordu'dan ailemiz gibi uğurladı ve bizleri Boston'da karşılayacaklar. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kimse bizi uğurlamaya gelemedi ama basın mensupları ve THY bizi ailemizle birlikteymiş gibi hissettirdi. Tedavi süreci orada 4 ay sürecek 10 gün içerisinde bir aksilik olmazsa ilacı olmamız planlanıyor ve yoğun bir fizik tedavi süreciyle vücutta kaybettiğimiz şeyleri yerine koymaya çalışacağız. Ordu'da şimdi şöyle diyorlar 'Uçarak git yürüyerek gel Demir Ali' inşallah bu kadar erken olmazsa bile yakın bir zamanda onun yürüdüğünü görmeyi diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"20 liralar birikince çok büyük paralar oluyor"

Baba İbrahim Kubilay Bayraktar ise "Çok mutlu ve huzurluyuz, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün insanlara şunu söyleyebilirim; 'benim 5-10 liramdan ne olacak' denilmesin. Biz hastaneye para transferi için bankaya gittiğimiz zaman toplanan 20 milyon liraya yakın paranın nerede yüzde 60-70'i hep 5-10-20 liraydı. O yüzden insanlar bir araya gelinde neler yapılabildiğinin Demir Ali özelinde farkına vardılar. Bir şekilde iyiliklerine devam etsinler. 20 liralar birikince çok büyük paralar oluyor ve hayat kurtarılabiliyor" dedi.

SMA hastası Demir Ali ve ailesi daha 4 ay sürecek hastalığın tedavisi için Türk Hava Yolları'nın TK 81 sefer sayılı tarifeli uçağıyla ABD'nin Boston şehrine hareket etti. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, spinal müsküler atrofi, Demir Ali, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali, tedavi olmak üzere ABD'ye gitti - Son Dakika


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