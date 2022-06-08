SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı - Son Dakika
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SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı

08.06.2022 11:19
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı

ÇORUM'da SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden 6 aylık Alp Keskin için 1 milyon 800 bin dolar toplandı.

ÇORUM'da SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden 6 aylık Alp Keskin için 1 milyon 800 bin dolar toplandı. Tedavi için Dubai'ye gidecek minik Alp ve ailesi için mehter takımlı uğurlama yapıldı.

Mustafa ve Sevilay Keskin çiftinin SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden bebekleri Alp için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada 2,5 aylık sürede 1 milyon 800 bin dolar toplandı. Tedavi için istenen paranın toplanmasının ardından Alp için Kadeş Barış Meydanı'nda uğurlama programı yapıldı. Alp ve ailesi, Çorum Belediyesi'nin nostaljik klasik makam aracı ile meydana geldi. Mehter takımı gösteri sundu, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Müzisyen Oğuzhan Cevizci de konser verdi. Burada konuşan Çorum Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Alp yaşasın, diye bütün iyiler el ele verdi ve Rabbim'e şükrediyorum. Nihayetinde Alp'imiz bağış kampanyasını tamamladı. Güle güle git, güle güle gel Alp'imiz" dedi.

'YÜKÜMÜZÜ HAFİFLETTİNİZ'Keskin çifti ise Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile destek veren herkese teşekkür etti. Gözyaşı dökerek konuşan anne Sevilay Keskin, "Hepiniz ağabey, abla, kardeş, yoldaş olup, yükümüzü hafiflettiniz. Önce valimiz evrak sürecini hızlandırdı. Sonra belediye başkanımız bize kapılarını sonuna kadar açtı. Oğlumun elini sımsıkı tuttu ve bırakmadı. Rabbim herkesten kat kat razı olsun, Alp doğduğunda evimiz neşelendi. Anne olmak cennetin diğer ismiydi, benim meleğimin adı Alp'ti. Alp ise mucizenin diğer ismiydi. Sizler Alp'in mucizelerindeki en büyük hazinelersiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Minik Alp, ailesi ile birlikte yine makam aracına bindirilerek alkışlar eşliğinde tedavi için Dubai'ye uğurlandı.


SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
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Kaynak: DHA

Dubai, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı - Son Dakika

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