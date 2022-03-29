SMA hastası bebeğin bağış kutusunu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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SMA hastası bebeğin bağış kutusunu çalan şüpheli tutuklandı

29.03.2022 12:32

Kırklareli'nde SMA hastası 13 aylık İdil için toplanan bağış kutusunu çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli'nde SMA hastası 13 aylık İdil için toplanan bağış kutusunu çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Mart Salı günü Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde bulun bir fırında gerçekleşti. Fırının işletmecisi SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan için toplanan bağış kutusunun yerinde olmadığını fark etti. İşletme sahibi Yakup Berber durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesinde bir şahısın bağış kutusunu alarak uzaklaştığını tespit etti.

Olayla ilgili başlatılan çalışma sonucunda ekiplerce kimliği belirlenen M.Y. (25) gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Hüseyin Çanlı/ İHA)

SMA hastası bebeğin bağış kutusunu çalan şüpheli tutuklandı
SMA hastası bebeğin bağış kutusunu çalan şüpheli tutuklandı
SMA hastası bebeğin bağış kutusunu çalan şüpheli tutuklandı
SMA hastası bebeğin bağış kutusunu çalan şüpheli tutuklandı
SMA hastası bebeğin bağış kutusunu çalan şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: SMA hastası bebeğin bağış kutusunu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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