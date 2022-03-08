SMA hastası bebeğin kumbarasını çaldılar - Son Dakika
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SMA hastası bebeğin kumbarasını çaldılar

08.03.2022 00:57
SMA hastası bebeğin kumbarasını çaldılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir giyim mağazasına giren 2 hırsız, laptop, bozuk para ve SMA hastası çocuk için konulan bağış kumbarasını çaldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir giyim mağazasına giren 2 hırsız, laptop, bozuk para ve SMA hastası çocuk için konulan bağış kumbarasını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 5 Mart'ta saat 04.00 sıralarında Muammer Akar Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Özge Sağduyu'nun işlettiği mağazaya yüzleri maske ve kapüşonla kapatılmış kimliği belirsiz iki kişi girdi. İçeri giren hırsızlar, iş yerindeki dizüstü bilgisayarı, bozuk paraları ve Aydın'da yaşayan SMA Tip-1 hastası İkra Deniz'in tedavisine katkı sağlamak için konulan bağış kumbarasını çalarak kayıplara karıştı. Çevredeki esnafın sabah saatlerinde iş yerini açık görüp durumu Sağduyu'ya bildirmesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Meydana gelen hırsızlık olayı ve SMA hastası bebek için konulan kumbaranın çalınma anı, iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Vicdansızlığın bu kadarı olmaz dedim"

Olaya dair açıklamada bulunan iş yeri sahibi Özge Sağduyu, kumbaranın çalınma görüntüsünü izlediğinde çok üzüldüğünü söyledi. Sağduyu, "Cumartesi sabahı esnaf komşularımız kapıyı açık görünce bize haber verdiler. Apar topar iş yerine geldik ve ortalığın darmadağın olduğunu gördük. Güvenlik kamerasından baktığımızda sabah 04.00 gibi yüzleri kapalı 2 kişinin iş yerine girdiğini gördük. İş yerinin kilitli kapısını açarak içeri girmişler. Laptop çalınmış, kasada duran bozuk paraları, bir de SMA hastası bir bebek için koyduğumuz kumbaradaki yaklaşık 150 lirayı almışlar. Laptop daha pahalı bir şey ve benim bütün belgelerim onun içerisinde olmasına rağmen kumbaranın çalındığına daha çok üzüldüm. SMA hastası bebeğin kumbarasını çalacak kadar vicdansız insanlar olması beni çok etkiledi. Belki o bebeğe küçük bir destek olacaktık. Kamerada o kumbaranın çalındığını görmek beni çok etkiledi. Vicdansızlığın bu kadarı olmaz dedim. Kapüşonlu ve maskeli 2 kişi olduğunu gördük biz kamera kayıtlarında ve polis merkezine giderek şikayetçi olduk" açıklamasında bulundu.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

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SMA hastası bebeğin kumbarasını böyle çaldılar SMA hastası bebeğin kumbarasını böyle çaldılar Son dakika haberi... İzmir'de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü Son dakika haberi... İzmir'de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa SMA hastası bebeğin kumbarasını çaldılar - Son Dakika


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