SMA Hastası Çocuğun Yardım Kumbarası Çalındı, Hırsız Pişman Olup Bağış Yaptı - Son Dakika
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SMA Hastası Çocuğun Yardım Kumbarası Çalındı, Hırsız Pişman Olup Bağış Yaptı

18.07.2023 10:57

Erzurum'un Palandöken ilçesinde SMA hastası Muhammet Eymen Kaya'nın yardım kampanyası için bir fırına konulan yardım kumbarası çalındı. Ancak hırsız, pişmanlık duyarak yardım hesabına 5 bin TL bağış yaptı. Fırın sahibi şikayetini geri çekti.

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde SMA hastası 19 aylık Muhammet Eymen Kaya'nın kampanyası için bir fırına konulan yardım kumbarasını çalan Muhsin K. (77), pişman olup yardım hesabına 5 bin TL bağışta bulundu. Muhsin K.'nin 5 bin liralık yardım makbuzunu gönderdiği fırın sahibi Mehmet Çelik, polis merkezine giderek şikayetini geri aldı.

Özlem- Risalettin Kaya çiftinin 3'üncü çocuğu 19 aylık Muhammet Eymen'e, geçen yıl şubat ayında SMA Tip 1 tanısı konuldu. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Eymen için gerekli 1,8 milyon dolar için ise valilik onaylı kampanya başlatıldı ayrıca mini konserler gibi etkinlikler düzenlendi. Bazı iş yeri sahipleri de dükkanlarına yardım kumbarası koyup, kampanyaya destek aradı. Bu kapsamda; Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde bir fırına konulan yardım kumbarası 10 Temmuz sabahı çalındı. Fırın sahibi Mehmet Çelik'in şikayeti üzerine gelen polis, iş yerinin güvenlik kamerasından belirlenen şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhsin K., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

5 BİN TL YARDIM YAPTITepkiye yol açan olayın ardından şüpheli Muhsin K. ve yakınları, şikayetçi olan fırın sahibi Mehmet Çelik'le irtibata geçerek duydukları üzüntüyü dile getirdi. Yaptığından çok pişman olduğunu belirten Muhsin K., Muhammed Eymen'in yardım hesabına 5 bin TL bağışta bulunmak istediğini söyledi. Muhsin K., yardımda bulunup, makbuzunu da Mehmet Çelik'e gönderdi.ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Muhsin K.'nin Muhammet Eymen'in yardım kampanyasına destek vermesi üzerine fırın sahibi Mehmet Çelik, Palandöken ilçesindeki polis merkezine giderek şikayetini geri çekti. Mehmet Çelik, "Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Madem ki gerçekleşti, hayırlı bir şekilde sonuçlanması bizi mutlu etti. Paranın hesaba geçtiğini öğrendikten sonra ben de şikayetimi geri çekmeye karar verdim. Şahıs da yaptığından çok pişman. Umarım Muhammet Eymen bebek bir an önce sağlığına kavuşur" dedi.


Kaynak: DHA
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Mehmet Çelik, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam SMA Hastası Çocuğun Yardım Kumbarası Çalındı, Hırsız Pişman Olup Bağış Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SMA Hastası Çocuğun Yardım Kumbarası Çalındı, Hırsız Pişman Olup Bağış Yaptı - Son Dakika
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