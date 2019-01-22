Sma Hastası Çocuk Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan SMA hastası 11 yaşındaki Arda Acen Çorlu'da kaldırıldığını bir hastanede hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan SMA hastası 11 yaşındaki Arda Acen Çorlu'da kaldırıldığını bir hastanede hayatını kaybetti.



Üç yaşındayken SMA teşhisi konan Arda yaklaşık 20 gün önce Lüleburgaz'daki evinde fenalaştı ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Arda burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Arda'nın babası Tahsin Acen gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluna belli bir tedavi yöntemi uygulandığını ama hastalığının geçmediğini söyledi.



Oğlunun ilaçlarını temin edemedikleri için vefat ettiğini öne süren Acen, "Oğlum evde rahatsızlandı, biz de yüksek ateş ve solunun sıkıntısı ile alıp Lüleburgaz'daki özel bir hastaneye götürdük. Orada bir takım müdahaleler yapıldı ve daha sonra Çorlu'daki Reyap Hastanesi'ne sevk edildik. Burada doktorlar gerekli müdahalenin ardından oğlumu yoğun bakım ünitesine aldı. Aradan 22 gün geçti bugün oğlum vefat etti. Oğlum, kullanması gereken ilacı temin edemediğimiz için hayatını kaybetti. İlacı temin edebilseydik oğlum ölmeyecekti. 20 Aralık 2018 günü Cerrah Paşa Tıp Fakültesi aracılığıyla oğlumun ihtiyacı olan ilaçları istedik, talep ettik. Şuan halen bir haber yok. Zaten artık haber gelse de kıymeti yok." diye konuştu.

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