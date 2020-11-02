SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek - Son Dakika

SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek

02.11.2020 12:06
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek, System.String[]

ORDU'da yaşayan Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali Bayraktar için Trabzon'daki akrabaları, açtıkları 'umut dükkanı'nda el emeği ürünleri satarak, kampanyaya destek oluyor.

ORDU'da yaşayan Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali Bayraktar için Trabzon'daki akrabaları, açtıkları 'umut dükkanı'nda el emeği ürünleri satarak, kampanyaya destek oluyor. ABD'deki gen tedavisi için 2,1 milyon euro gereken Demir Ali'nin dedesi Köksal Bayraktar, "Kendimize bir hedef belirledik. 2 ay içinde, Allah'ın izniyle bu hedefe ulaşıp, Demir Ali'yi Amerika'ya uçuracağız" dedi.

SMA olarak adlandırılan, kas kaybı ile zayıflığına yol açan ve Türkiye'de her 6 bin doğumda bir görülen hastalık ile mücadele eden Demir Ali Bayraktar'ın gen tedavisi için 7 ay zamanı kaldı. Omurilikteki motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak, vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla vücutta iki taraflı olarak güçsüzlüğe yol açan SMA Tip-1 hastası Demir Ali, yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor. Demir Ali'nin annesi Ezgi ve babası İbrahim Kubilay Bayraktar, oğullarının hayata tutunabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Demir Ali'ye bu hastalığı yenebilmesi için dünyada sadece ABD'de uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan, yaklaşık 2,1 milyon euro (2.4 milyon dolar) tutan gen tedavisinin uygulanması gerekiyor. Bayraktar çifti, sosyal medyadan bebeklerinin yaşama tutunabilmesi için yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın başladığı zamandan bu yana yetkililer, iş insanları, oyuncu, şarkıcı, sosyal medya fenomeni dahil birçok kişinin de çağrısıyla bugüne kadar 1 milyon 63 bin 830 euro toplandı. Demir Ali'nin yaşama tutunabilmesi ve gen tedavisine başlanabilmesi için toplanacak 1 milyon 36 bin 170 euro kaldı. Bu sürede tedavi olması gereken çocuk için kampanya sürüyor.AİLESİNDEN UMUT DÜKKANI6 ay içerisinde tedavi olması gereken Demir Ali için süre daralırken, küçük çocuğun Trabzon'da yaşayan yakınları da kent merkezinde açtıkları 'Umut dükkanı'nda el emeği ürünleri satarak, kampanyaya destek oluyor. Yöreye özgü el işi ürünlerinin satışı yapılan dükkana kent sakinleri de ilgi gösteriyor, alışveriş yaparak kampanyaya destek oluyor.BURADA HERKESİN BULABİLECEĞİ BİR ŞEY VARDemir Ali Bayraktar'ın babaannesi Serçin Bayraktar, torununu bir an önce Amerika'ya göndermek istediklerini söyleyerek, "Tüm hayırsever insanlarımıza teşekkür ediyoruz, onların sayesinde açtık bu kermesi. 'Umut dükkanı' adını verdik. Kermesimiz, 15 gün boyunca açık kalacak, herkesi kermesimize bekliyoruz. Yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun. Demir Ali'yi bir an önce Amerika'ya uçurmak istiyoruz. Meblağ çok yüksek, bu yüzden herkesten yardım bekliyoruz. Burada, her türlü çeyizlik ürünler, patikler, lifler, iğne oyalı tülbentler var. Ayrıca yöresel ürün ve gıdalarımız mevcut. Bunların hepsi ev yapımı. Herkesin muhakkak bir şey bulabileceği bir yer burası. Tüm esnafımız da bizlere yardımcı oluyor. Bu sayede ayakkabıdan temizlik ürünlerine kadar her şey var burada. Buradan yardımcı olan esnafa, bu iş yerini bize sağlayanlara, yardımcı olanlara, herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.'2 AY İÇERİSİNDE DEMİR ALİ'Yİ AMERİKAYA UÇURACAĞIZ'Demir Ali'nin dedesi Köksal Bayraktar, 2 ay içinde Demir Ali'yi Amerika'ya göndermeyi hedeflediklerini belirterek, "Demir Ali, tedaviyi bir an önce alması gerekiyor. İki yaşına kadar almalı bu tedaviyi. Ancak biz kendimize bir hedef belirledik. 2 ay içinde, Allah'ın izniyle bu hedefe ulaşıp, Demir Ali'yi Amerika'ya uçuracağız. İki aylık bir süreç içerinde, gerekli meblağın yarısını toplamış durumdayız. Bundan sonra büyük bağışçılarından devreye gireceğini düşünüyoruz. Kendimize iki aylık bir hedef koyduk. Tedavinin başarı oranı yüzde 95 seviyelerinde. Tedaviyi daha önce almış olan ailelerle görüştük, sürekli irtibat halindeyiz, başarılı bir tedavi. İnşallah Demir Ali de bu tedaviyi alıp, sağlığına kavuşacak" diye konuştu.ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'Demir Ali'nin halası Enfiye Özendi de, "Demir Ali'yi inşallah Amerika'ya uçurmayı düşünüyoruz. Tedavisi için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam da edeceğiz. Allah'a şükür kermesimiz çok iyi gidiyor. Alışverişlerimiz çok iyi, herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.'YARISINI TOPLADIK'

Demir Ali'nin yakını Osman Karagöz ise, "Farkındalık yaratmak için böyle bir organizasyon düzenledik. ABD'ye gidip, tedavi olabilmesi için gereken miktar 2.1 milyon euro. Biz bu miktarın yarısını toplamış durumdayız. Diğer yarısını da toplamak için bir farkındalık projesi oluşturduk. 'Demir Aliye'ye Umut Ol!' adı altında bir kermes başlattık. Herkesi, bu kampanyaya desteğe davet ediyoruz. Demir Ali'ye katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.


SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek

spinal müsküler atrofi, Ali Bayraktar, Demir Ali, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor
Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı         
11:57
Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı         
11:46
Metrobüste Metrobüste "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgasında bıçaklar çekildi! O anlar kamerada         
11:38
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
20 TL karşılığında korsan taşımacılık! Elektrikli bisiklette balık istifi yolculuk, görenleri hayrete düşürdü 20 TL karşılığında korsan taşımacılık! Elektrikli bisiklette balık istifi yolculuk, görenleri hayrete düşürdü         
10:56
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
İşte 3 yaşındaki Elif'in 65 saat sonra enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu İşte 3 yaşındaki Elif'in 65 saat sonra enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu         
10:14
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor         
09:13
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı 3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı         
08:43
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 12:15:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei