SMA hastası Destan için para toplanan kumbaranın çalınma anı kamerada - Son Dakika
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SMA hastası Destan için para toplanan kumbaranın çalınma anı kamerada

01.04.2022 14:27
SMA hastası Destan için para toplanan kumbaranın çalınma anı kamerada

MALATYA'da, SMA hastası Destan Duru bebek için toplanan bağış kutuları çalındı.

MALATYA'da, SMA hastası Destan Duru bebek için toplanan bağış kutuları çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'da yaşayan SMA hastası 23 aylık Destan Duru'nun yakınları tarafından tedavi masrafları için 6 ay önce valilik onaylı kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında Kışla Caddesi üzerinde de stant kurularak asılan dövizlerle Destan bebek için destek istendi. Stantta bulunan kumbaraya da destek olmak isteyenler para atmaya başladı. Pazartesi günü kentin işlek bölgesi olan Kışla Caddesi başına kurulan stantta içerisinde bin lira civarında para bulunan kumbara çalındı. Hırsızlık anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, Destan Duru için toplanan yaklaşık bin liranın bulunduğu kumbaraları, alıp uzaklaşması yer aldı. Olayın anlaşılmasının ardından yapılan ihbarla polis ekipleri görüntüleri inceleyip, parayı çalan kişinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Cadde üzerindeki esnaftan Sefa Koca, kampanyaya esnaf olarak destek çıktıklarını ifade etti. SMA'lı bebek için yardım kampanyaları oluşturduklarını anlatan Koca, "İnsanlarımız stanttaki kumbaraya SMA hastası bebek için para atıyordu. Akşamları kumbaralarda biriken paraları toplayarak valilik izinli olan hesaba gönderiyoruz. Bir kişi maalesef içerisinde yaklaşık bin lira bulunan kumbarayı çalıyor. Bu durum bizi hem şaşırttı, hem üzdü" dedi.

SMA hastası Destan için para toplanan kumbaranın çalınma anı kamerada
SMA hastası Destan için para toplanan kumbaranın çalınma anı kamerada
SMA hastası Destan için para toplanan kumbaranın çalınma anı kamerada
SMA hastası Destan için para toplanan kumbaranın çalınma anı kamerada
SMA hastası Destan için para toplanan kumbaranın çalınma anı kamerada
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Kaynak: DHA

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